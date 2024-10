Dolore, tantissimo dolore sapere cosa ha attraversato mia figlia gli ultimi momenti della sua vita. Il punto è che abbiamo capito chi è Filippo Turetta, infatti adesso il suo avvocato vuole capirne di più, per me è chiarissimo, quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri, rispettarla".