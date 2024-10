La Guardia di Finanza di Trieste ha confiscato 9 cuccioli di cane di varie razze, tra cui chihuahua e yorkshire, e un gatto orientale trasportati illegalmente in Italia da un cittadino polacco senza passaporto europeo per animali. Privi di microchip e certificazioni sanitarie, gli animali sono stati affidati al Canile Sanitario per cure e osservazione.