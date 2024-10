Auto e moto d'epoca, numeri record per il Salone di Bologna

In ginocchio, ma non è sconfitta. Bologna prova a rialzarsi dopo i difficili giorni dell'alluvione e lo fa nel migliore dei modi, accogliendo le migliaia di persone che affollano i padiglioni della 41 esima edizione del Salone dell' Auto e Moto d'Epoca. La seconda consecutiva nei luoghi della fiera che una volta ospitava il Motorshow. E i numeri sono impressionanti 235000 mq, 14 padiglioni e quattro percorsi tematici per raccontare la Storia, il presente e il futuro dell'Automotive. A Bologna viene celebrato il meglio di cultura, passione, tecnologia e design. Una parte sarà dedicata a marchi e modelli che hanno scritto la Storia con la possibilità, per il pubblico, di vedere auto rare e preziose. E' il caso di Mercedes e dello stand dedicato alle scoperte, signore leggendarie che hanno fatto la storia del marchio, caratterizzate da un grado di sicurezza altissimo per l'epoca. "La macchina che vedete alle mie spalle è una 111 quindi una una cabriolet degli anni 60 e questa macchina non solo era manco ricordata come una delle macchine più eleganti del secolo scorso, ma è una macchina che ha introdotto degli elementi di novità nella sicurezza passiva delle macchine che fino a quel momento erano sconosciuti. Sicurezza passiva significa proteggere gli occupanti in caso di incidente. La prima macchina ad avere una struttura di acciaio che circondava e proteggeva la cellula abitativa e soprattutto la carrozzeria con assorbimento programmato di energia. Quindi questa macchina ha fatto tutti i primi crash test che si facevano, la macchina veniva lanciata con dei razzi addirittura per simulare diciamo gli incidenti, quindi questa macchina in caso di incidente sa come deformarsi ed assorbire l'energia". In casa Wolkswagen lo stand è tutto per le auto edizioni della Golf, che festeggia i suoi primi 50 anni di carriera. Lanciata nel 1974 è diventata la Volkswagen di maggior successo e l'auto europea più venduta di tutti i tempi. Ad oggi sono stati venduti oltre 37 milioni di esemplari in tutto il mondo di cui oltre 2,7 milioni solo in Italia. In Lamborghini invece spazio al polo storico, dove ci sono vere e proprie opere d'arte su quattro ruote. Il pubblico ha l'opportunità di ammirare da vicino la scocca di una Miura S del 68 in fase di restauro e poi espone una Diablo del 94 conservata nel suo stato originale, la pittura numero 99 della produzione limitata a soli 150 esemplari è stata importata dagli Stati Uniti per essere ispezionata e ottenere la certificazione di autenticità. Ma saranno tantissime le chicche che gli appassionati potranno ammirare fino a domenica negli spazi della Fiera di Bologna con la possibilità come sempre di acquistare le auto. Perché saranno oltre 7000 le vetture in vendita.