Giubileo 2025, mons. Fisichella: 26 dicembre Papa a Rebibbia

Manca ormai pochissimo tempo all'inizio del Giubileo. Il 24 dicembre infatti il Santo Padre darà il via ufficiale con l'apertura della Porta Santa, un rito che poi porterà dopo Papa Francesco anche i pellegrini ad attraversarla. Gli appuntamenti per il Giubileo sono molti Bergoglio porterà la sua parola anche nei luoghi più difficili ed è in uno di questi che sarà il giorno dopo Natale per portare speranza e desiderio di futuro. "Il 26 dicembre, festa di Santo Stefano sarà nel carcere Romano di Rebibbia per aprire anche in quel luogo simbolo di tutte le carceri sparse per il mondo, la Porta Santa, segno tangibile dell'annuncio di speranza". Il regista del Giubileo nominato e voluto da papa Francesco Monsignor Rino Fisichella, non solo ha rilanciato un appello ai governanti per forme di amnistia ma ha anche chiarito che lo scorso 11 settembre è stata firmata un'intesa con il Ministro di Giustizia Carlo Nordio e il Commissario Governativo e il Sindaco di Roma Gualtieri, per rendere effettive durante il Giubileo forme definite di reinserimento in attività di impegno sociale dei detenuti. E poi mostre, concerti, la Capitale si prepara al al Giubileo anche così, con momenti collaterali che accompagneranno la città nei prossimi mesi. Come l'opera preferita di Papa Francesco La Crocifissione Bianca di Marc Chagall che inaugurerà l'apertura del Museo del Corso, nuovo spazio promosso da Fondazione Roma. Eventi culturali che aiuteranno insomma i pellegrini a vivere la pienezza del Giubileo.