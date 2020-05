I test nella propria auto per sconfiggere il Covid

Trecentomila test su operatori sanitari e forze dell'ordine sono quelli programmati dalla regione Lazio nella più grande indagine epidemiologica sul covid 19 in Italia. Indagine che sta già fornendo alcuni risultati emblematici. Ci consente di individuare quelli che ancora hanno il virus nell'organismo con la positività al tampone e quindi, come dire, di mettere in atto quelle misure di cautela importanti per individuare anche eventuali soggetti asintomatici che senza questo allargamento attraverso il test rosologicio, oggi magari sarebbero sfuggiti. Fortunatamente nella regione Lazio la circolazione virale è stata relativamente contenuta. Prima dunque si cercano gli anticorpi con i test venosi ed arteriosi, quindi chi li ha sviluppati viene inviato in strutture ospedaliere come questa di Santa Maria della pietà a Roma nord. Sono centinaia le persone che ogni giorno vengono qui per fare questi tamponi, tamponi che vengono effettuati direttamente all'interno delle loro auto, questo perché, proprio per evitare rischi maggiori di contagio. In tutto sono 17 i drive in, per i tamponi nella regione, tappa finale di un tracciamento considerato fondamentale. Questa indagine sierologica servirà a capire effettivamente quanto il virus è circolato nell'ambito della popolazione e soprattutto ad aiutarci a comprendere di più come funziona questo testo sierologico per poterlo rendere come dire, poi, affidabile nel prosieguo della nostra attività di controllo nei confronti della popolazione. Chi risulta positivo viene preso in carico dalla rete sanitaria ed i suoi contatti vengono tracciati e testati. Finora circa il 3% dei tamponi effettuati ha dato esito positivo, al covid ma soprattutto tra questi il 30% era asintomatico. Nella Regione Lazio è stato messo in piedi una grande piattaforma informatizzata, in cui tutte le informazioni vengono collezionate perché, come dire, il sistema di monitoraggio che ha messo in piedi il Ministero della sanità, in accordo con le regioni. È uno strumento fondamentale per poter gestire questa fase due nella maggiore sicurezza possibile.