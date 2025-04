I titoli di Sky Tg24 del 1° aprile, edizione delle 8.30

Il Presidente americano torna a essere ottimista sull'Ucraina, "Putin farà la sua parte", dice e annuncia un colloquio in settimana. Zelensky intanto apre alle elezioni in caso di tregua. Da domani al via i dazi americani, le misure agitano le Borse, si attende la risposta delle europee dopo il tonfo di ieri. "Sarò gentile con i nostri partner commerciali" annuncia Trump. Marine Le Pen condannata per appropriazione indebita e dichiarata ineleggibile, "Sentenza politica, non mi ritiro" dice, solidarietà da Stati Uniti, sovranisti europei e Cremlino. Fermato il presunto assassino di Sara Campanella, la giovane studentessa di 22 anni, uccisa a coltellate in strada a Messina nella notte arrestato dai Carabinieri. Delitto di Garlasco via libera all'incidente probatorio nelle nuove indagini su Andrea Sempio, con analisi genetiche ad ampio raggio su una lunga lista di reperti. Medio Oriente Israele torna ad attaccare in Libano raid a Sud di Beirut. Qatargate arrestati due collaboratori di Netanyahu, non si ferma la protesta dei parenti degli ostaggi. Sale a oltre 2000 morti, il bilancio del terremoto in Myanmar si continua a scavare tra le macerie. Appello delle organizzazioni umanitarie per raccogliere fondi per gli aiuti. Pari nel match salvezza tra Verona e Parma e pari anche tra Lazio e Torino nei posticipi della trentesima giornata, stasera, la prima semifinale di Coppa Italia, Empoli Bologna. .