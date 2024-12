I titoli di Sky TG24 del 12 dicembre 2024 - edizione h13

La Cassazione dà il via libera al referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. Ora la parola definitiva torna alla Corte costituzionale. Piazza Fontana, cinquantacinque anni fa la strage a Milano. Il Presidente Mattarella ricorda: fu uno squarcio nella storia nazionale. Piantedosi parla di attacco vile. Un dovere la memoria. Spiragli di tregua in Medioriente, Hamas apre alla permanenza dell'esercito israeliano durante la tregua a Gaza. Dai leader del G7 pieno sostegno a una transizione inclusiva in Siria. L'esplosione di Calenzano, l'inchiesta punta sulla manutenzione del sito: potrebbero esserci state delle inadempienze. Nell'incidente sono morti cinque operai. La Procura di Agrigento indaga sul naufragio al largo di Lampedusa. Sta bene la bimba di 11 anni, unica sopravvissuta. A Sky tg24 il racconto di uno dei primi soccorritori. Domani lo sciopero generale proclamato dall'Unione Sindacale di Base per tutti i settori pubblici e privati. 4 ore di stop nei trasporti. Salvini chiede di cambiare le regole. Champions League, vittorie della Juve sul City e del Milan contro la Stella Rossa. Pari tra Benfica e Bologna. Oggi tocca a Europa e Conference League. Tutto live su Sky. Da stasera riaprono le cucine di Masterchef Italia, con nuove regole e tante novità. In giuria Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno.