I titoli di Sky TG24 del 13 gennaio, edizione delle 13

A Los Angeles si lotta contro il fuoco senza sosta. 24 i morti per i roghi timori per il vento che alimenta le fiamme; polemiche sull'utilizzo di pompieri privati. Si chiude il caso di Abedini, rientrato in Iran dopo la revoca degli arresti. Per Nordio non c'erano le condizioni per l'estradizione negli Stati Uniti. Plauso di Teheran. Progressi nei negoziati per Gaza. Concordati i dettagli dell'accordo, si attende la risposta di Hamas. Crescono le tensioni in Cisgiordania, reportage di Sky Tg24 da Jenin. Fuori dagli schemi, creativo, provocatorio. Il mondo dell'arte piange il grande fotografo Oliviero Toscani. Morto a 82 anni, aveva una malattia incurabile. E' il giorno dell'ingresso di Lufthansa in Ita Airways: la compagnia tedesca acquista il primo 41% del pacchetto azionario. Dopo la firma, la nomina del nuovo Cda. Gli italiani non si fidano di Donald Trump e di Elon Musk. Centrodestra in ripresa, PD in calo. Questo emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Buona la prima per Sinner agli Australian Open. Serie A, il Napoli allunga in testa alla classifica. Alle 20.45 il posticipo Monza-Fiorentina live su Sky Sport Calcio Stupefacenti, dipendenze e legalizzazione delle droghe leggere. Questi i temi al centro della nuova puntata di Materia Grigia, in onda stasera alle 20:40.