I titoli di Sky Tg24 del 15 gennaio, edizione delle 13

Mediorente, l'accordo sulla tregua e la liberazione degli ostaggi è a un passo. Ma i raid israeliani sulla Striscia continuano. Blinken: "Israele accetti il percorso verso la Palestina". Massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpite infrastrutture critiche. La NATO lancia l'operazione "sentinelle del baltico" per una maggiore sorveglianza nelle aree a rischio di attacco. Caos treni, ancora disagi: un guasto in Toscana, problemi anche a Verona. Esposto di Ferrovie che parla di "incidenti anomali". Alle 15:00 il Ministro Ciriani al question time. Cooperante italiano arrestato in Venezuela, Tajani convoca l'incaricato d'affari per protestare per la mancanza d'informazioni. Contestata anche l'espulsione di tre diplomatici italiani. Meloni ad Abu Dhabi: "la transizione energetica è una sfida storica. Italia hub tra Europa e Africa", dice la Premier che annuncia un accordo con Albania ed Emirati sull'energia verde. Corea del Sud, arrestato il presidente Yoon. È indagato per insurrezione per aver cercato di imporre la legge marziale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Undici arresti a Catanzaro tra vertici dell'Università e dirigenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale: al centro delle indagini ispezioni pilotate per non perdere i finanziamenti. Serie A, stasera Inter-Bologna. Il Milan batte il Como, pari tra Atalanta e Juventus. Australian Open, avanti Alcaraz e Djokovic, domani tocca a Sinner.