I titoli di Sky TG24 del 16/1/2025, edizione delle 8

L'accordo su Gaza, il cessate il fuoco in vigore da domenica festeggiamenti nella Striscia, sull'intesa oggi il voto del Governo di Netanyahu ma c'è il no dell'estrema Destra. "Merito mio dice Trump", "Uno dei negoziati più difficile", replica Biden, "Una sconfitta per Israele" commentano i Pasdaran di Teheran, l'Italia pronta a fare la sua parte assicura Meloni "Una pericolosa oligarchia minaccia la nostra democrazia", l'affondo di Biden nel suo discorso di addio alla nazione e avverte: "Nessun Presidente dovrebbe essere immune dai crimini commessi". Caos treni esposto delle Ferrovie, incidenti sospetti, Salvini accusa le amministrazioni di Sinistra del passato, Renzi chiede le dimissioni del Ministro. Cooperante italiano arrestato in Venezuela Tajani convoca l'incaricato d'affari di Caracas, secondo il New York Times Musk avrebbe contribuito al rilascio di Cecilia Sala. Latino alle medie, Bibbia alle elementari, poesie a memoria, più attenzione alla Storia Italica, la nuova scuola di Valditara piace alla maggioranza ma fa infuriare l'opposizione. Recuperi di Serie A, l'Inter frena in casa con il Bologna il Napoli resta a + 3, Tennis Australian Open avanti Musetti e alle 9.00 Sinner torna in campo per il secondo turno. Nuovo appuntamento alle 21:15 su Sky Uno con la cucina di MasterChef gli aspiranti chef saranno chiamati alla sfida dell'ecosostenibilità, due gli ospiti speciali.