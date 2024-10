I titoli di Sky TG24 del 17 ottobre 2024, edizione ore 13

Niente Ucraina sul tavolo del Consiglio Europeo, fa discutere la questione migranti, pre vertice di Giorgia Meloni con altri 10 Paesi sui centri per il rimpatrio in Albania. Sulla presenza di Unifil in Libano Crosetto ribadisce: "Il mandato verrà rafforzato, siamo sotto bombardamenti quotidiani", dice il Portavoce italiano della missione a Sky Tg24. Anche Zelensky a Bruxelles, il Presidente ucraino presente al suo piano per la pace al Summit della NATO, resta da sciogliere però l'ingresso dell'Ucraina nell'alleanza Atlantica. La Maggioranza difende la prossima manovra ma nonostante le rassicurazioni restano le accuse delle opposizioni sulla Sanità: "Ci sono abbastanza risorse", è la replica di Schillaci. Tenta di rapinare un bar a Milano forzando la saracinesca, scatta l'allarme, il titolare scende in strada armato di forbici e uccide il malvivente un 37enne con precedenti. In Liguria resta l'allerta meteo con esondazioni per le forti piogge viabilità a rilento anche sulla rete ferroviaria, molte le scuole chiuse in diversi Comuni della Regione. Poi c'è il Tennis, al Six King Slam di Riad Sinner travolge Medvedev, in semifinale ritrova Djokovic il match in diretta su Sky Sport alle 18:30, derby Alcaraz-Nadal nell'altra semifinale. 20:30 su Sky Tg24 torna Vite l'Arte del Possibile, le interviste ai grandi italiani di successo, protagonista della nuova puntata l'imprenditore Alessandro Benetton.