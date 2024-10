I titoli di Sky TG24 del 19 ottobre: edizione delle 19

Sono rientrati a Bari con una motovedetta i 12 migranti che erano stati portati ieri in Albania. Per loro, non è stato convalidato il trattenimento nella nuova struttura. Il caso Albania agita lo scontro politico. Nordio avverte: "Se la magistratura esonda bisogna intervenire". L'opposizione chiede le dimissioni del ministro della Giustizia. Un drone lanciato dal Libano ha colpito la città di Cesarea in Israele. Secondo i media, l'obiettivo era la casa di Netanyahu. Lo stato ebraico accusa l'Iran dell'attacco. Il femminicidio di San Severo. Per gli inquirenti il braccialetto anti stalking della vittima non ha funzionato. Oggi altre due donne uccise a Civitavecchia e a Ogliastro Marina nel cilento. A Milano, sono stati scarcerati e messi ai domiciliari i due baristi cinesi che hanno ucciso un ladro a colpi di forbici. Sono accusati di omicidio volontario in concorso. Continua l'ondata di maltempo sull'Italia. Allerta rossa sull'Emilia Romagna. Nella notte, attesa la piena del Po. Disagi e allagamenti in Calabria ed in Sicilia. Serie A. Pari tra Como-Parma e Genoa-Bologna. Sono in campo Milan-Udinese. Alle 20.45 su Sky Juve-Lazio. Tennis, alle 20 la finale del Six Kings Slam di Ryiad tra Sinner e Alcaraz. Su Sky rombano i motori. Per la Formula Uno, Verstappen in pole sul circuito di Austin. Tra un'ora la gara sprint. Per la MotoGp, domani alle 05:00 il Gran Premio d'Australia.