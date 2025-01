I titoli di Sky TG24 del 20/1/2025 edizione delle 8

La tregua in Medioriente. Sono in Israele le tre donne ostaggio liberate da Hamas. “E’ un grande giorno” dice Netanyahu. Lo Stato ebraico ha rilasciato novanta prigionieri palestinesi. Dopo il cessate il fuoco nella Striscia rientrano gli sfollati e arrivano i primi aiuti umanitari. Biden dice: abbiamo lavorato a una sola voce. Il Papa ringrazia i mediatori. Oggi è il giorno dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca. Alla cerimonia presente anche la premier Meloni. Dalle 17 su Sky Tg24 lo speciale "Inauguration day". Nell'ultimo discorso prima del giuramento il presidente eletto a tutto campo su Ucraina e migranti. Sul palco anche Elon Musk. Oggi atteso l’ordine esecutivo per rinviare il divieto di TikTok. L'ipotesi del sabotaggio dopo la catena della bici trovata sui binari vicino a Padova. "Episodi sconcertanti", dice Salvini. Il ministro annuncia un'informativa in Aula. Dramma familiare a Bovalino in Calabria. I carabinieri hanno fermato i figli di Francesco Marando. L'uomo era stato trovato morto lo scorso 11 gennaio. L’Inter batte l’Empoli e resta in scia del Napoli capolista. Vittorie anche per Lazio e Cagliari. Stasera chiude la giornata il posticipo tra Como e Udinese. Agli Australian Open Sinner batte Rune e vola ai quarti di finale. In campo Sonego contro l'americano Tien. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky.