I titoli di Sky TG24 del 27 gennaio, edizione delle 13

Oggi è il giorno della memoria. Ad Auschwitz la cerimonia anniversario della liberazione in Polonia. Presente anche Mattarella e dalle quindici e cinquanta lo speciale su Sky Tg Ventiquattro. Per Giorgia Meloni la Shoah è stato un abominio nazista con la complicità fascista. L'orrore non può essere dimenticato, dice il Papa a Roma. Scritte contro le ONG L'italia ha siglato in Arabia Saudita accordi per dieci miliardi di dollari su energia, difesa, infrastrutture e turismo. La premier avverte Lo scontro sui dazi non conviene a nessuno. Hamas annuncia che entro sabato saranno liberati altri sei ostaggi. Tra loro anche Abel e Hood. Migliaia di palestinesi rientrano invece nel nord della Striscia. Coro di no al piano Trump su Gaza, Stati Uniti e Colombia hanno trovato un accordo sul rimpatrio dei migranti. Il presidente americano insiste Credo che prenderemo il controllo della Groenlandia. La nave Cassiopea della Marina con quarantanove persone a bordo in viaggio verso L'albania Naufragio in acque maltesi, morti tre bambine. Il caso Almas per L'a n M. È stato scarcerato per l'inerzia del ministro Nordio. Attaccano le opposizioni. La maggioranza replica ha espulso perché pericoloso, poi c'è lo sport. La Serie A l'inter che travolge il Lecce e resta in scia del Napoli. Oggi Venezia Verona e Genova Monza in Belgio arrestato Nainggolan per traffico internazionale di droga. .