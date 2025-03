I titoli di Sky TG24 del 28 marzo, edizione delle 13

Terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, si temono molte vittime, a Bangkok crolla un edificio in costruzione, ci sarebbero degli operai intrappolati sotto le macerie, chiesti aiuti internazionali. Putin propone un'amministrazione transitoria per l'Ucraina, sotto l'egida ONU, poi le elezioni volenterosi uniti sulle sanzioni a Mosca, restano divisi sulle truppe a Kiev. L'intervista di Giorgia Meloni al Financial Times infantile, scegliere tra Trump e l'Europa, dice la premier, oggi al Consiglio dei ministri arriva il nuovo decreto Albania. Scandalo Chatgate, la giustizia americana vieta la cancellazione dei messaggi su Signal, oggi vicepresidente Vence in visita in Groenlandia. Il delitto di Garlasco a SkyTG24 parla Andrea Sempio, l'indagato per la morte di Chiara Poggi assicura io non c'entro niente, non sarei sorpreso se trovassero altre mie tracce nella casa. Abusi sessuali su adolescenti, la Procura di Monza indaga su Don Samuele Marelli, l'ex responsabile degli oratori milanesi, sacerdote allontanato precauzionalmente dalla diocesi. Il mondo del lavoro al centro della nuova puntata di feedback, viaggio di SkyTG24 tra le aziende che non trovano persone da assumere, appuntamento stasera alle 21. Fine settimana di gran sport con calcio e motori, domani torna la Serie A con l'esordio di Tudor, sulla panchina della Juve, la Moto GP ad Austin alle 16:40. Prime libere live su Sky Sport. .