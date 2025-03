Treni, ripartono collegamenti con la Francia dopo stop di 19 mesi a causa di una frana

Alla stazione Garibaldi di Milano il binario uno è affollato. I passeggeri arrivano puntuali, possono tornare a viaggiare in treno per andare a Parigi. Dopo una lunga attesa il servizio francese TGV riprende il collegamento diretto ad alta velocità per un tempo di percorrenza totale di sette ore. Felicissima, anche perché lo prendevo anche quando c'era il tratto col pullman e devo dire che è molto meglio, ovviamente è un servizio bellissimo, ti fa arrivare in centro a Parigi. Lo stop è durato 19 mesi da quando una frana nella Val de la Maurienne ha interrotto i collegamenti ferroviari tra l'Italia e la Francia. Festeggiamo questa riapertura con molto entusiasmo. Sono state le parole della direttrice dell'azienda ferroviaria. I viaggiatori possono viaggiare tra i due paesi tre volte al giorno, quindi andata e ritorno tre volte al giorno. La ripresa del servizio diretto Milano Torino Parigi si inserisce in un contesto di crescita della domanda di trasporto ferroviario tra Italia e Francia, spiega ancora la società francese SNCF e dal 01 aprile ripartiranno anche i collegamenti dei treni italiani e Frecciarossa. La rete è uguale, l'unica cosa è una questione di alta velocità, bisogna perfezionare alcuni tratti. Oggi non è tutta in alta velocità, però, credo che sia dalla parte francese e dalla parte italiana, tra qualche anno, due anni massimo si potrà ragionare in termini anche migliori e migliorare un servizio che è fondamentale visto i numeri. .