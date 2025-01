I titoli di Sky TG24 del 30 gennaio: edizione delle 13

Caso Almasri. Le opposizioni bloccano i lavori in Parlamento fino a martedì e chiedono a Meloni di riferire in aula. Giulia Bongiorno scelta come legale della premier e dei ministri indagati. Terra dei Fuochi, Strasburgo condanna l'Italia. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo mette a rischio la vita degli abitanti. Concessi a Roma due anni di tempo per affrontare la situazione. Dramma a Washington. Un aereo di linea con 64 persone a bordo si scontra contro un elicottero militare e finisce nel fiume Potomac. Recuperati 30 corpi, non ci sarebbero superstiti. Donald Trump firma un ordine per creare un centro per migranti irregolari nella base statunitense di Guantanamo, a Cuba. Il presidente fa retromarcia sullo stop ai fondi federali. Hamas ha liberato tre ostaggi israeliani e cinque thailandesi. Netanyahu accusa scene dell'orrore. Dalle prigioni dello Stato ebraico scarcerati 110 detenuti palestinesi. Giallo in Svezia ucciso a colpi di pistola l'uomo che nel 2023 bruciò un Corano fuori dalla Moschea di Stoccolma. L'omicidio durante una diretta social. Arrestate cinque persone. Inter e Milan si costituiranno parte civile nei processi contro i vertici delle curve di San Siro. Le due società avrebbero intenzione di fare una richiesta di risarcimento danni. Champions: Inter agli ottavi, Juventus, Milan, Atalanta ai playoff. Oggi l'Europa League su Sky 18 partite live. Alle 21 Roma-Eintracht Francoforte e Braga-Lazio. .