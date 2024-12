I titoli di Sky TG24 del 31 dicembre, edizione delle 8

"Cecilia Sala ha violato le leggi islamiche". L'Iran conferma l'arresto della giornalista ma non aggiunge dettagli, il legale del cittadino iraniano fermato alla Malpensa chiede i domiciliari. Stretta del Governo sulla sicurezza a Capodanno direttiva ai Prefetti per individuare le aree dove vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti. Migranti e Paesi sicuri, la Cassazione: "Il Governo ha il compito di valutare le toghe possono decidere sui singoli casi", la parola passa alla Corte Europea. Trieste fuga di monossido in appartamento un morto e cinque intossicati, una vittima anche a Cefalù dove sono gravi altri tre sopravvissuti. La guerra in Medio Oriente, emergenza sanitaria a Gaza, salgono a sei i neonati morti per il freddo solo nell'ultima settimana. Egitto vanno avanti le indagini sul caso del turista italiano ucciso da uno squalo, la specie era sotto sorveglianza satellitare dopo un incidente simile, dubbi sulla zona in cui nuotava la vittima. Si allarga l'inchiesta sulla morte di Liam Payne l'ex cantante degli One Direction cinque persone accusate tra loro anche un amico della star. Serie A il Como batte il Lecce per 2-0 Il Verona passa con il Bologna per 3-2, le prime parole del nuovo allenatore del Milan Conceicao: "Servono cuore caldo e testa fredda".