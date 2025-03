I titoli di Sky TG24 del 31/03/2025, edizione delle 13

Trump avverte Putin, sanzioni sul petrolio se saboterà i negoziati sull'Ucraina. Il Presidente non esclude il suo terzo mandato e minaccia l'Iran, accordo sul nucleare o vi bombarderemo. Marine Le Pen condannata per appropriazione indebita fondi pubblici e dichiarata ineleggibile alla leader della destra francese, la solidarietà del Cremlino e di Orban. Il riarmo dell'Europa e il nodo dazi spaccano la maggioranza, nuovo scontro tra Lega e Forza Italia, divisioni anche nel centrosinistra, appello di Conte a Schlein, inverta la rotta del PD, dice. Sisma in Myanmar, sono oltre 1700 le vittime, le nuove scosse di terremoto, i raid del regime rallentano intanto i soccorsi. Reportage di Sky TG24 tra la resistenza che combatte i militari. Dramma nel palermitano, un quarantacinquenne difende il figlio picchiato da due uomini e viene pestato a morte. I due aggressori fermati per omicidio preterintenzionale. Restano gravi le condizioni del ragazzo accoltellato a Frascati da un quindicenne dopo una lite per un vestito non pagato, ha confessato il minore arrestato. Serie A con il Napoli che batte il Milan e resta in scia della capolista Inter, questa sera in campo Verona, Parma e Lazio Torino e per la Moto GP Bagnaia vince il Gran Premio di Austin. Dalla lunga carriera dedicata al rap al ritorno sul set in Gangs of Milano. Salmo si racconta a Stories, appuntamento da non perdere questa sera ore 21 su SkyTG24. .