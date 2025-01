I titoli di Sky Tg24 del 5 gennaio, edizione delle 19

Meloni a sorpresa in visita a Trump a Mar- a-Lago in Florida. "Ha preso d'assalto l'Europa" dice il presidente eletto. "Pronti a lavorare insieme" scrive la premier sui social. La guerra in Ucraina: nuova offensiva di Kiev nel Kursk. Abbattuti oltre 60 droni russi. "Attacchi respinti" riferisce Mosca che continua ad avanzare nel Donbas. In Medioriente non si fermano gli attacchi nella striscia di Gaza. Negoziati in salita. Risale la tensione col Libano. "Hezbollah viola il cessate il fuoco" accusa Israele. "La guerra è sempre una sconfitta" nuovo appello per la pace del Papa durante l'Angelus. Oggi aperta la quinta Porta Santa del Giubileo nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Coniugi trovati morti in casa a Gualdo Tadino. Prende corpo l'ipotesi dell' omicidio-suicidio. L'uomo, una guardia giurata, avrebbe usato la pistola d'ordinanza. Mattarella a Caivano nella Parrocchia del Parco Verde alla messa di Don Patriciello. "Grazie per l'impegno per il futuro di bambini e ragazzi" ha detto il Capo dello Stato. In Italia Epifania con pioggia, freddo e neve anche a bassa quota al nord. Temperature in discesa anche al sud. Disagi in Germania, aeroporti chiusi nel Regno Unito. Serie A: il Napoli si gode la vetta aspettando i posticipi per la finale di Supercoppa di domani fra Inter e Milan a Riad. Stasera il derby della capitale. Tensioni fra le tifoserie.