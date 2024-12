I titoli di Sky TG24 del 9 dicembre 2024, edizione ore 19

Due morti, tre dispersi, ventisei feriti: il bilancio provvisorio dell'esplosione in un deposito di carburante Eni a Calenzano, vicino Firenze. La causa, forse una fuoriuscita di liquidi. Il caos in Siria: Muhammad Bashir, capo del governo di salvezza, è il nuovo Primo Ministro. Rassicurazioni sulle libertà personali. Reportage di Sky TG24 dalle alture del Golàn. Numerosi Paesi tra cui Germania e Regno Unito fermano la valutazione delle richieste di asilo dei siriani. Stasera incontro straordinario del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Fermato nel pavese il giovane che ha accoltellato alla schiena la ex fidanzata, all'uscita da un supermercato in Brianza. La ragazza è grave ma non in pericolo di vita, era già stata aggredita. Cinque Stelle, approvate le modifiche allo statuto, eliminato il ruolo del garante. "Il Movimento è la casa di tutti, è finita l'epoca delle espulsioni", il commento di Conte. Sondaggio YouTrend per Sky TG24. Cala la fiducia nel governo e nei principali partiti, cresce solo il PD. Italiani preoccupati dalla crisi dell'auto, difendono il diritto allo sciopero. Di legge di cittadinanza, ius scholae e gestione dei migranti parleremo a Materia grigia, il programma di Sky TG24, condotto da Fabio Vitale, in onda questa sera alle 20:40. Golden Globes, "Vermiglio" di Maura Delpero nella cinquina dei migliori film stranieri. La cerimonia il 5 gennaio a Los Angeles.