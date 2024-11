I titoli di Sky TG24 dell'11 novembre, edizione delle 13

La guerra in Ucraina. Il Cremlino smentisce la telefonata tra Trump e Putin. La Russia intanto bombarda diverse zone del Paese e schiera 50mila uomini nel Kursk . In Medio Oriente. Il Minstro degli Esteri israeliano dice: "Più vicino il cessate il fuoco in Libano". Poi avverte però: "La creazione di uno Stato palestinese non è una ipotesi realistica". Tra urgenza e scetticismo inizia oggi a Baku la Cop 29. Sul vertice pesa l'incognita degli Stati Uniti. La Finanza climatica è al centro dei negoziati. La Manovra, con Meloni che avverte: "Risorse su priorità, tenendo i conti in ordine". La Premier incontra i sindacati risponde a Landini e dice: "Nessuna rivolta sociale quando si aiutavano le banche". Il femminicidio di Giulia Tramontano. Attesa la sentenza nei confronti di Impagnatiello accusato dell'omicidio della 29enne e del suo bambino. L'accusa chiede l'ergastolo con isolamento. Un anno fa il femminicidio di Giulia Cecchettin. Oggi all'università di Padova previste manifestazioni in ricordo della giovane uccisa da Filippo Turetta. Auguri a Leonardo Di Caprio. Il divo di Hollywood compie 50 anni. L'attore festeggerà il compleanno insieme ad amici e alla sua fidanzata italiana, la modella Vittoria Ceretti. Lo sport con la Serie A. Finisce in pareggio il big match tra Inter e Napoli. La Roma ha esonerato Juric dopo la sconfitta col Bologna. Ed esordio vincente di Sinner agli ATP di Torino. Domani l’azzurro incontra Fritz.