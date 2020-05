Idee per il dopo, Quammen: probabili nuove pandemie

Il giorno in cui questa pandemia sarà finalmente sotto controllo, dovremo fare festa per 5 minuti e poi prepararci per la prossima, anzi, dovremmo iniziare a prepararci prima ancora che questa sia finita. Si, ce ne saranno altre, nin è un evento isolato, fa parte di uno schema. Come ho detto, ci sono molti virus all'interno degli animali selvatici e negli ecosistemi di tutto il mondo, molti dei quali non possono infettare l'uomo, ma altri possono farlo e continuando a entrare in contatto con la fauna, disturbando gli ecosistemi ce ne saranno altri. Questo è il SARS covid 2, il SARS covid 1 era quello del 2003 e ci sarà un SARS covid 3, così come nuovi ceppi di influenza che daranno alle malattie trasmesse all'uomo dagli animali, l'occasione di creare scompiglio nel mondo. Dobbiamo essere preparati con i controlli, con il lavoro della sanità pubblica e con la volontà politica di fronteggiare un'altra crisi.