Incendio in hotel, 40 ospiti intossicati ad Abano Terme

Il bilancio finale è di 42 persone rimaste ferite, ma è sufficiente osservare con attenzione le immagini delle operazioni di soccorso per rendersi conto di quanto poco si sia sfiorata la tragedia. Un incendio divampato in piena notte in un vano scala al secondo piano dell'hotel Alexander, uno dei più grandi del centro termale di Abano Terme, al cui interno si trovavano 273 ospiti, quasi tutti i partecipanti ad una convention. Nel giro di pochi minuti il fumo generato dal rogo ha invaso tutte le stanze della struttura, poi il caos generato dal panico. Alcuni ospiti si sono calati con le lenzuola dalle finestre delle stanze. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, riuscite in poco tempo a mettere in salvo gli ospiti della struttura tra i quali la sabbia con un bambino, rimasta intrappolata al sesto piano e recuperata con un autoscala. Dei 42 feriti nessuno in gravi condizioni, tutti gli altri hanno manifestato i sintomi da intossicazione. "Oltre 30 mezzi dei Vigili del Fuoco intervenuti, 9 autobotti che sono riuscite a scongiurare il peggio. C'è qualche intossicato fra chi alloggiava all'hotel Alexander. Ora abbiamo raccolto la disponibilità di alcuni albergatori, che ringrazio, che hanno ospitato gli ospiti che hanno dovuto lasciare l'hotel.".