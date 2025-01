Inquinamento aria, effetti su salute per Fondazione Veronesi

Le malattie respiratorie croniche allergiche in Italia sono raddoppiate negli ultimi venticinque anni. E per appunto condizioni come riniti allergiche, asma, ma anche condizioni come la broncopneumopatia cronica ostruttiva il legame di questo aumento con l'inquinamento dell'aria è ormai accertato. È più difficile invece accertare che l'aumento di altre condizioni respiratorie croniche o cardiovascolari sia da imputare totalmente all'inquinamento dell'aria perché concorrono altri fattori molto importanti, come ad esempio l'esposizione al fumo di sigaretta o delle condizioni di predisposizione genetica. Quello che è certo è che l'inquinamento dell'aria è un fattore negativo per la salute ed è un problema di salute pubblica che deve essere gestito dalla collettività.