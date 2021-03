Lavoro, Its a Sesto san Giovanni per formare meccatronici

Dopo il diploma chi è appassionato di elettronica, collaudi, macchinari tecnologici, può seguire dei corsi ad hoc, come quelli proposti dall'ITS Lombardia meccatronica, con sede a Sesto San Giovanni. Direttore che tipo di corsi vengono offerti qui, in questo istituto? Abbiamo 13 corsi Ts in 3 indirizzi, il primo indirizzo è quello meccatronica industriale, il secondo indirizzo è meccatronica biomedicale e il terzo meccatronica Ottoferrotramviario, per un totale di 13 corsi attivi. Quanti iscritti avete, direttore? Quest'anno abbiamo 400 studenti, distribuiti nelle 4 sedi territoriali. Avete anche ragazze fra questi iscritti? In questo momento abbiamo 4 ragazze, tutte e 4 sono iscritte a corsi Ts, nei 4 indirizzi, sono le più appassionate. Incontriamo un ingegnere che ci spiega come avviene l'insegnamento del corso di robotica. Qua abbiamo una soluzione completa che va a simulare un'isola robotica nel suo complesso. Ok ragazzi, adesso indossate anche voi il visore, partiamo con l'esercitazione. Le lezioni continuano anche con la didattica a distanza, i ragazzi possono lavorare con un simulatore che permette loro di realizzare i progetti. Come avviene poi l'ingresso nel mondo del lavoro? L'ingresso nel mondo del lavoro è facilitato dalla presenza delle imprese all'interno dei nostri percorsi, le aziende ospitano gli studenti durante il tirocinio, le aziende conosco i ragazzi e i ragazzi conosco le aziende da subito.