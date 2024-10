Live In, orfano femminicidio: percorso dura tutta la vita

La situazione da prendere, non tanto per me, ma per tutti gli orfani di femminicidio, che possono essere bambini, ragazzi, adolescenti o giovani adulti, si protrae per tutto l'arco della vita. È una cosa che per me, se devo trovare un fattore abbastanza difficile da sopportare, per quanto mi riguarda, è che non riesco mai ad avere fiducia in nessuno. E devo dire anche che bisogna avere la forza dentro di sé per scegliere se uno ha voglia o non ha voglia di continuare questo percorso sulla terra. Io sono passato attraverso le due situazioni, a un certo momento non volevo più continuare e dopo grazie a un supporto psicologico sono riuscito a ritrovare una voglia di vivere, una voglia di creare qualcosa di positivo per me e per chi mi sta attorno.