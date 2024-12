Livorno, consegnata la nave militare Trieste

La più grande nave da guerra costruita in Italia dal '45. A Livorno è stata consegnata, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la nave Trieste. 245 metri e 38.000 tonnellate di potenza e tecnologia. "Quello che vedete alla mie spalle è la massima espressione della capacità anfibia. È un bacino allagabile di circa 750 metri quadri, più grande di una piscina olimpionica. Questo da una una capacità importante perché consente di poter andare ad operare in zone dove magari il porto non è accessibile, potrebbe essere ad esempio anche un supporto umanitario." A bordo un equipaggio di 400 persone, ma ne può ospitare più di 1000. Un vero ospedale all'interno, con sale chirurgiche e terapia intensiva. Una nave multiruolo che funziona anche come portaeri e completando nave Cavour. Costruita dai Fincantieri, il suo costo supera un miliardo e cento milioni. "L'investimento per la difesa è una necessità non perché ce lo chiede la NATO, perchè viviamo in tempi drammatici. A qualcuno non piace parlarne, le persone preferiscono pensare che nulla sia cambiato, ma da 2 anni a questa parte sta cambiando il mondo e la necessità di programmare e prepararci a difendere il Paese è improcrastinabile. Noi dobbiamo costruire questo e dobbiamo prepararci a un futuro che potrebbe non essere quello che vorremmo tutti.".