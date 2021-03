Lombardia, i passaggi in zona rossa degli ultimi 12 mesi

Abbiamo rivisto negli ultimi 12 mesi quali sono stati i vari passaggi, allora ricordiamo tutti, 23 febbraio del 2020, quell'ingresso in lock down degli 11 comuni del Lodigiano. Seguì poi un lock down per tutta la regione e per altre province extra regionali dall' 8 marzo e poi quella data del 10 marzo lock down per tutto il Paese, l'Italia zona protetta come annuncio il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ebbene, da allora, ci fu il passaggio nella cosiddetta fase 2, un'estate tra restrizioni più o meno importanti. E poi, in autunno l'introduzione con il DPCM del 3 di novembre delle zone di colore delle regioni, le 3 fasce di rischio, dal 6 di novembre sono state operative e la regione Lombardia era da subito in zona rossa, così fino alla fine del mese di novembre, fu poi dal 13 dicembre che la Lombardia ritornò dopo un passaggio in zona arancione addirittura alla zona gialla, ma fu una zona gialla molto breve e ce lo ricordiamo tutti, perché dal 21 dicembre al 6 gennaio entrarono in vigore quelle misure restrittive nel periodo natalizio, in particolare con zona rossa per i giorni festivi e prefestivi. Fu così fino al 7 di gennaio, quando la Lombardia tornò in zona gialla, ma era una zona gialla col punto rafforzata, con il divieto di spostamento tra le regioni che adesso è ancora in vigore e poi che cosa è successo? il 17 di gennaio, quel passaggio, quella settimana in zona rossa per errore con un qui pro quo tra l'istituto superiore di sanità e regione Lombardia nell'invio e nella lettura dei dati, torna quindi in arancione dal 24 di gennaio, la Lombardia con poi un passaggio in gialla. Infine dalle ultime settimane il giallo, poi di nuovo l'arancione, il 17 febbraio, però, con l'introduzione del nuovo principio delle micro zone rosse, alcuni comuni passano effettivamente in zona rossa, al momento, però, fino a 7 di marzo, l'unica ad essere ancora in micro zona rossa è Valgoglio, nel bergamasco. Staremo a vedere poi Tonya se sarà confermata dalla nuova settimana il passaggio di tutta la Regione in una zona rossa.