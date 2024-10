A Pianoro, in provincia di Bologna, i vigili del fuoco hanno soccorso diversi cavalli minacciati dalle inondazioni. Gli addetti hanno raggiunto gli animali attraverso un mezzo anfibio e, non potendoli trasportare, hanno ripristinato l’acqua potabile all’interno della loro stalla. Il loro proprietario, anche lui in attesa di soccorsi, ha trascorso una notte intera sul tetto dell’edificio per ripararsi dall’acqua.