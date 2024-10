L'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia ha causato danni anche nelle isole Eolie, in particolare a Ginostra, sull'isola di Stromboli. Il borgo è stato travolto da acqua e fango provenienti dal terreno franoso del vulcano, che hanno invaso le strade, bloccando circa cinquanta residenti nelle loro case. L'erogazione di energia elettrica è stata interrotta e i residenti, raggiungibili solo via mare, hanno richiesto l'intervento della Protezione Civile per affrontare l'emergenza.