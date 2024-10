A Siena l'autista di un bus ha soccorso un uomo e suo figlio rimasti bloccati in auto a causa delle forti piogge. L'episodio è avvenuto in via Aldo Moro, nella zona nord della città, dove la strada era invasa dall'acqua. L'automobilista e il figlio di 5 anni erano intrappolati con il motore in panne quando l'autista è intervenuto per portarli in salvo.