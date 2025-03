CioccolaTO, a Torino l'evento del cioccolato di qualità

"Il cioccolato per me è un motivo di vita, è la mia passione, è la realizzazione di un sogno. Da cinque anni ho deciso che avrei fatto il cioccolatiere perché il cioccolato mi ha creato la prima emozione da bambino. Silvio Bessone, cioccolatiere da 40 anni, è uno dei 50 produttori che animano questa rinnovata edizione di CioccolaTo. Per quattro giorni Torino diventa la capitale italiana del cioccolato di qualità. Il cuore è la centralissima Piazza Vittorio, ma sono 11 gli spazi dedicati a questa delizia. Dal Museo del Cinema al Circolo dei lettori. Il gianduiotto, che sta per diventare ufficialmente IGP, qui è di casa. Sono rimasti in due a farli a mano con la spatola. Uno è il maestro del gusto Luca Ballesio "Il nostro gianduiotto è ancora tagliato a mano come una volta viene fatto con nocciole, cacao, zucchero, vaniglia. Non ci sono altri ingredienti all'interno.", " È complicato farli?", "Diciamo che non è proprio così semplice. Però un po' di manualità si riesce a imparare a farli." E di manualità ne ha tanta anche Stefano Poretti, anche lui maestro del gusto e cioccolatiere di montagna. La sua azienda di famiglia è di Mezzenile è famoso ad avere inventato i Toporetti, questi topolini di cioccolato amatissimi dai bambini. "Ogni topolino ha circa una trentina di passaggi manuali per essere realizzato. Ci siamo innamorati del cioccolato perché è una materia altamente plasmabile e permette alla fantasia di esprimersi. Abbiamo abbandonato tutta l'altra parte di pasticceria, ci siamo dedicati al cioccolato soprattutto per questo, oltre al fatto organolettico e piacevole di gusto" Senza glutine, senza zucchero, di ogni forma e anche colore. Il cioccolato non è solo buono, ma è anche una forma d'arte in cui l'Italia eccelle. Sono 761 i produttori di cacao nel nostro paese, 1984 le imprese che lo commercializzano. Un comparto sempre in crescita. "Il tema dell'agroalimentare vale circa 600 miliardi in Italia, e occupa centinaia di migliaia di addetti, è un settore molto importante per il made in Italy nel mondo. Il cioccolato tra l'altro porta la felicità a fa stare bene. Sembra che ne mangiamo quasi quattro chili a testa ogni anno. E qui a Torino ne mangiamo qualcosa in più anche." .