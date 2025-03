I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Lodi nei confronti di un 47enne italiano con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, ritenuto responsabile di tre rapine a mano armata commesse, tra agosto e settembre dell'anno scorso, in altrettanti supermercati a Locate di Triulzi e a Opera, in provincia di Milano. .