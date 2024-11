Mense scolastiche, Nas: irregolare 1 su 4

In una mensa scolastica su quattro sono state riscontrate gravi carenze igienico-strutturali: presenza di insetti e tracce di roditori, mancanza di autorizzazioni, pasti insufficienti per quantità e qualità, assenza di tracciabilità degli alimenti e mancanza di informazioni sugli allergeni, fondamentali per proteggere i bambini. Sono i risultati dei controlli condotti dai Nas su oltre 700 mense scolastiche, sia pubbliche che private, in collaborazione con il Ministero della Salute, per garantire il rispetto delle normative.