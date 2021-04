Messina, blitz antimafia: 33 arresti per droga ed estorsioni

La Mafia torna a fare soldi con il più vecchio degli affari la droga. A Messina il clan varcavano lo stretto, la compravano a Reggio Calabria e la smerciavano nelle piazze di spaccio messinesi. A gestire il traffico era il boss Giovanni Lo Duca tornato in libertà dopo 13 anni di carcere, alcuni al 41 bis, aveva ripreso la guida del clan del rione provinciale e anche i contatti con la Ndrangheta e con i boss delle altre province Siciliane. Lo hanno arrestato insieme con altre 32 persone nell'operazione congiunta di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. Sotto la direzione di Lo Duca altri due gruppi mafiosi controllavano il territorio e gestivano le attività nel campo della ristorazione delle scommesse e dei locali notturni, in due quartieri, il Rione Fondo Pugliatti con al vertice Salvatore Sparacio. Ad aprile 2020 per dimostrare il proprio potere violando tutte le norme anti Covid aveva organizzato un funerale in grande stile per il padre Rosario. Poi c'era il quartiere Maregrosso dove comandava Giovanni De Luca, oltre alla droga si occupava di estorsioni ai titolari di pub e discoteche. Lunga la lista delle accuse contestate dalla Dda di Messina guidata dal Procuratore Maurizio De Lucia, associazione mafiosa e finalizzata al traffico di droga, estorsione, sequestro di persona lesioni aggravate detenzione illegale di armi e scambio elettorale politico mafioso. Ai domiciliari è finito anche un aspirante consigliere comunale Natalino Summa. Nel 2018 secondo l'accusa aveva pagato 10,000 Euro nel tentativo risultato poi vano di farsi eleggere al Consiglio Comunale.