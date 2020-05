"Mi ha telefonato il Papa e mi ha detto che.."

Una chiamata telefonica da un numero riservato, che però non riesce a raggiungere il destinatario e il chiamante lascia un messaggio nella segreteria. Cosa del tutto consueta, ma non quando la voce è questa inconfondibile. Per il signore Giovanni Arletti, sono Papa Francesco, buonasera. Ho ricevuto la sua lettera, grazie. Grazie per quello che lei fa pensando agli altri. Grazie tante. La benedisco e preghi per me e io prenderò per lei. Grazie. Ho ascoltato il messaggio e dice "sono Papa Francesco". Continua con alcune cose. Io rimango sconcertato, vado a casa e dico a mia moglie, "ma sai chi ha telefonato?". Guardiamo, sentiamo la segreteria e dice "sono Papa Francesco". Noi così molto contenenti di sentire questo, ma anche dispiaciuti perché non avevano potuto avere con lui un dialogo e mentre siamo in questo stato squilla nuovamente il telefono. "Sono Papa Francesco". Ha detto grazie per quello che lei fa pensando agli altri, così ha esordito. Ha dimostrato molto interesse per le persone, si è interessato a questo. Poi per l'occupazione, e lì si è proprio detto, "perché è il lavoro che dà dignità". E poi per gli imprenditori, perché gli imprenditori che fanno bene il proprio lavoro possono aiutare tante persone. Quindi ha condiviso con noi le preoccupazioni, noi lo abbiamo ringraziato per la messa che tutte le mattine celebra che ci aiuta ad iniziare nel modo giusto la giornata, ci dà tanta forza, tanto coraggio e in un momento così complicato, per andare avanti è veramente un aiuto grande. Signor Arletti, lei cosa aveva scritto al Papa in quella lettera che gli aveva spedito per posta? Gli avevo scritto quello che noi facciamo, che abbiamo un gruppo di aziende presenti un po' in tutta l'Italia del Nord, con oltre 500 persone, e le cose che abbiamo fatto in questi anni anche a favore delle persone. Che emozione ha provato quando ha sentito la voce di Papa Francesco dal vivo? L'emozione è stata fortissima, perché subito anche quasi di incredulità. Ma come, Papa Francesco ha telefonato, ma stiamo davvero parlando con lui? Una cosa veramente che lascia un attimo anche increduli.