Milano, due aggressioni in poche ore: polizia indaga

Due aggressioni nel giro di poche ore a Milano. L'ultima è avvenuta fra venerdì e sabato, quando un gruppetto di ragazzi spagnoli, che partecipano al programma Erasmus, qui nel capoluogo lombardo, è stato aggredito dopo aver trascorso una serata in discoteca all'Alcatraz. Gli studenti hanno raccontato di essere stati avvicinati da alcuni malintenzionati, forse nordafricani, che li volevano derubare. Uno dei ragazzi di 22 anni è stato ferito da una coltellata al fianco sinistro, quando ha tentato di difendere un suo amico, al quale uno degli aggressori stava portando via una collanina. Lo studente è stato ricoverato in ospedale al Fatebenefratelli in codice giallo. La polizia, che indaga per rapina, sta cercando i responsabili. Giovedì sera altro episodio. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato e derubato del suo monopattino in via Pasolini, all'esterno del Centro Commerciale Merlata Bloom, poco prima delle 21:00. Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, all'origine della violenza ci sarebbero stati motivi legati a vecchi dissapori. La vittima, infatti, italiana di origine marocchina, conosceva almeno uno dei suoi aggressori, un ragazzo nordafricano con il quale aveva avuto una discussione risalente all'estate scorsa. La vittima, che stava passeggiando con la fidanzata, è stata avvicinata da una persona con la scusa di una sigaretta. Subito dopo è scattato il raid. Il ragazzo è stato ferito con alcune coltellate alla testa e alla schiena ed è stato trasportato al Niguarda, dove è stato poi dimesso con 20 giorni di prognosi. La banda è in fuga. Saranno ora le immagini delle telecamere di sorveglianza a fornire dettagli utili per risalire ai responsabili. .