Milano torna alla movida

Vedo che, piano piano, comunque, nonostante tante difficoltà, si sta riprendendo. Ci vuole tanta pazienza e tanta buona volontà. Però vedo che le persone stanno prendendo coraggio e continuano ad uscire e la situazione vedo sempre in netto miglioramento. Tutti ci auguriamo che questo virus piano piano sparisca e ci attendiamo delle cose sempre meglio, ma devo dire che noi stiamo molto attenti in questo ambito e cerchiamo sempre di stare attenti e continuare sempre a girare tra i tavoli, facendo presente alle persone che una cosa molto seria di stare molto, molto attenti, molto accorti e continuiamo sempre a ripetere, sempre, di stare sempre distanziati e di rispettare le norme di sicurezza perché la cosa molto importante, le persone devo dire la verità, si stanno comportando bene bene bene bene, stanno pian piano, recependo che la situazione, diciamo, di strare attenti per il bene di tutti, per il bene del Paese, per il bene di tutta la situazione che è importante per tutti quanti, insomma, l'impatto economico è stato abbastanza, molto rilevante, però, siamo fiduciosi e ci tiriamo su le maniche e speriamo che tutto vada bene. Il calo si è sentito, vedo una certa ripresa e vedo che comunque piano piano le persone cominciano ad uscire, hanno tanta voglia di stare insieme, di ritrovarsi e di passare e di bere un buon aperitivo in compagnia e di godersi questa magnifica primavera.