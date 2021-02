Moratti: Per uso Astrazeneca aspettavamo il ministero

Perché ci sono arrivate le forniture, perché aspettavamo di sapere dal Ministero quali categorie vaccinare, in attesa di avere le categorie dal Ministero abbiamo poi deciso di partire autonomamente, quindi siamo partiti con le forze dell'ordine e con quelle categorie già inserite nel socio sanitario al di sotto dei 55 anni. Siamo in attesa, ma dovrebbe uscire una circolare del ministro oggi che ci autorizza dai 55 fino a 65, quindi questo è un altro dei motivi per i quali avevamo aspettato, adesso ovviamente abbiamo ritenuto di non aspettare, quindi abbiamo iniziato con le forze dell'ordine con altre categorie, adesso con l'autorizzazione che dovrebbe arrivare entro oggi possiamo partire in maniera più robusta.