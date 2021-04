Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, nel corso di distinti e contestuali accessi ispettivi operati su tutta l’area metropolitana, 143mila articoli sanitari contraffatti e non sicuri tra mascherine, visiere, guanti, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore quali l’importatore, il produttore e la descrizione delle caratteristiche in lingua italiana.