Napoli, flash mob con migliaia di studenti per 8 Marzo

A Napoli migliaia di studenti degli ultimi anni delle scuole superiori in piazza del Plebiscito per "Bella così". iniziativa con le scuole promossa dalla Regione Campania per la giornata internazionale della donna per sensibilizzare su disuguaglianze e diritti delle donne. "Purtroppo ancora oggi, purtroppo perché è vero, io ne conosco tantissimi, i ragazzi ci vedono ancora come le ragazze di casa, che dobbiamo stare in casa, non dobbiamo uscire e non possiamo fare le stesse cose loro" "A volte quello che dicono le parole sono più forti di una mano ed è bruttissimo". "Che cosa ti diceva questo ragazzo?" "A volte parolacce, che ne so, su come ero vestita oppure queste cose così". "Stiamo facendo passi indietro, soprattutto per quanto riguarda le donne, i diritti delle donne c'è un doppio problema, uno che riguarda ovviamente la tutela della sicurezza delle donne in modo particolare e questo riguarda le istituzioni, il Ministero dell'Interno, i vari corpi dello Stato, ma c'è, come è del tutto evidente, un problema culturale chi ormai si immagina di nuovo che la donna sia un oggetto da possedere". "Chi frequenta i social conosce il malessere, cioè questo amore possessivo che in qualche maniera ti racconta che la persona amata ti ama e ti vuol bene. Per cui credo che ci sia molto da fare". Sul palco Anna Tatangelo, Ste, Marisa Laurito e Federica Carta. La sua canzone bella così è stata scelta dalle scuole per il flash mob. .