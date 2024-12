In piazza Municipio a Napoli è stata rimossa una scultura dell’artista Cristina Donati Meyer raffigurante una vagina. L’opera, non autorizzata, era una risposta critica a una realizzazione di Gaetano Pesce, giudicata dall’artista milanese troppo evocativa di forme falliche. Donati Meyer ha rivendicato parità di espressione nell’arte, denunciando il predominio del patriarcato e chiedendo maggiore spazio per prospettive femminili.