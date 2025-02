Papa Francesco, medici: Pontefice non ancora fuori pericolo

"Ma la domanda è il Papa è fuori pericolo? No, il Papa non è fuori pericolo, è aperta, la porta a tutte e due le possibilità. Perché un'infezione così importante con tanti microbi, con poi una comparsa di una polmonite bilaterale in un signore che, lo vediamo, cammina poco, sta in carrozzina, le terapie non è sempre facile bilanciare. Perché tu metti per esempio per farlo respirare un po' di cortisone e il cortisone ti fa abbassare le difese immunitarie, ti fa alzare la glicemia e questo è un terreno per le infezioni e devi mettere certe terapie e devi scarne delle altre. Cioè, non è un lavoro facile quello nostro, per cui se la domanda se è fuori pericolo, no. Se poi ci chiedete se in questo momento lui è in pericolo di vita la risposta comunque è no. Adesso lui ha passato venti minuti, è andato dalla sua stanza in cappella a pregare. Però la situazione realisticamente è questa. Lui è il Papa, ma è anche un uomo" .