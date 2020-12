Pillole di vaccino, alla scoperta dell'arma anti-Covid

Perché a volte i vaccini si ottengono in così poco tempo, mentre altri, come l' HIV sono 30 anni che ci lavoriamo ma ancora non siamo riusciti a trovare una soluzione? La risposta è evolutiva. Nella mutazione non tutti i virus e i batteri mutano stesso modo. L'HIV muta molto, è molto difficile costruire dei vaccini con una struttura che muta molto. Inoltre l'HIV attacca i poliziotti del sistema immunitario, quindi diventa tutto molto complicato. E allora perché invece con il coronavirus, col covid, siamo stati in grado di trovare una soluzione? Perché erano vent'anni che stavamo lavorando con due suoi cugini: SARS nel 2002, la MERS nel 2012, che sono sempre coronavirus e sono molto simili. Avevamo già creato una piattaforma vaccinale per questi tipi di virus. Allora probabilmente aveva ragione Bernardo di Sharp nel Medioevo quando diceva che siamo tutti nani seduti sulle spalle dei giganti. Jenner, Pasteur, Illman: ecco questa generazione è stata all'altezza, all'altezza di quelle precedenti, perché in soli 10 mesi ottenuto un vaccino efficace al 95%.