“Incontrerò i familiari di Ramy, dopodiché credo che sia assolutamente giusto farlo per rispetto del dolore”, ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala al termine di un incontro in prefettura in merito alla morte del 19enne Ramy Elgaml. “Abbiamo apprezzato le parole dei familiari”, ha aggiunto Sala, “che avrebbero potuto incendiare gli animi e invece hanno cercato di buttare acqua sul fuoco”. .