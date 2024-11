A Roma una ragazza di 22 anni originaria di Siracusa è morta dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica in una clinica privata scoperta online. La giovane ha iniziato a stare male una volta somministrata l’anestesia ed è poi entrata in coma. La Procura di Roma ha avviato un’indagine per omicidio colposo contro la struttura. .