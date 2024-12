Harry Greb, noto street artist, ha presentato a Roma in via degli Annibaldi il suo ultimo murale intitolato "L'America". L'opera raffigura una donna avvolta nella bandiera americana, con un fucile in mano e una cassa con la scritta "democracy export" ai suoi piedi. Il murale lancia un messaggio provocatorio, riflettendo sulle contraddizioni legate all'idea di democrazia e al ruolo degli Stati Uniti nel mondo.