Roma, incidente mortale tra auto polizia e una Panda

Uno schianto violento, forse un frontale, ma la dinamica è ancora tutta da definire. Una volante della Polstrada che urta una FIAT Punto proveniente in direzione opposta, per terra, ai bordi della curva dove è avvenuto l'impatto, restano le tracce e poco più di quanto avvenuto, nell'impatto è morta una ragazza di 14 anni che viaggiava sulla Punto assieme ai genitori e al fratello, ora ricoverati in gravi condizioni in diversi ospedali di Roma, sotto choc i due agenti, anche loro portati in ospedale. Stavano inseguendo un'auto a bordo della quale si trovavano due malviventi che in mattinata avevano compiuto una rapina in un negozio di tabacchi a Tivoli, a est di Roma, la pattuglia aveva intercettato i due sulla A24 e lì era cominciato l'inseguimento. La vettura in fuga era uscita dall'autostrada si è infilata in queste strade di campagna, cercando di seminare la polizia, arrivati in questo punto l'impatto fatale, i banditi sono cosi fuggiti e hanno abbandonato l'auto sulla quale viaggiavano in una strada poco lontano, sul caso indaga la procura di Roma.