La Digos di Torino ha emesso 23 denunce e 73 Daspo per gli scontri tra ultras di Torino e Juventus avvenuti l’8 novembre nei pressi della Gran Madre e per i danni all’Allianz Stadium. Tra i coinvolti, 20 ultras già sottoposti a Daspo. Perquisite abitazioni e sedi dei gruppi Ultras Granata 1969, Drughi e Primo Novembre. Sequestrati indumenti usati durante gli scontri, immortalati da telecamere di sorveglianza, fondamentali per l’identificazione.